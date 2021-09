Aaron Munetsi devient directeur général de l'AASA

L'Association des compagnies aériennes d'Afrique australe (AASA) - qui regroupe une vingtaine de transporteurs - a annoncé la nomination du Sud-africain Aaron Munetsi en tant que nouveau directeur général.



Il remplace sa compatriote Wrenelle Stander qui quitte l'institution pour prendre la tête de Wesgro, l'agence de tourisme, de commerce et d'investissement du Cap occidental et du Cap en Afrique du Sud.



M. Munetsi est titulaire de diplômes en marketing, gestion stratégique et leadership de l'université du Zimbabwe, de la Graduate Business School de l'université de Witwatersrand et du Gordon Institute for Business Studies.



Il a occupé plusieurs postes de direction commerciale chez South African Airways (SAA), notamment celui de directeur régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient et celui de directeur commercial par intérim. Pendant dix ans, il a siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce Nigeria-Afrique du Sud et, après avoir quitté SAA en 2018, il a rejoint l'Association des compagnies africaines (AFRAA) en tant que directeur des affaires gouvernementales, juridiques et industrielles. Au cours de la dernière année, il a travaillé comme conseiller en stratégie aéropolitique et commerciale auprès des compagnies aériennes.