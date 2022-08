AAR remporte un contrat pour la logistique de pièces des P-8A norvégiens

La société MRO américaine AAR a remporté un contrat avec Norwegian Defence Logistics pour fournir des pièces destinées à la flotte de P-8A Poseidon de la Force aérienne royale norvégienne (Luftforsvaret).



Ce contrat de deux ans, avec deux années supplémentaires en option, couvre la fourniture de pièces commerciales communes, c'est-à-dire celles habituellement présentes sur la famille 737NG de Boeing pour son rôle de transport de passagers.



Pour rappel, l'avion de patrouille maritime de Boeing est directement dérivé du 737-800 (et du 737-900 pour sa voilure).



La Norvège avait réceptionné son cinquième et dernier P-8A le 27 mai dernier depuis Seattle, concluant le renouvellement complet de la flotte d'avions PATMAR du pays.



AAR participera à la prévision des pièces de rechange et à la planification du matériel, et gérera l'inspection, l'entretien, la réparation, la révision, la modification et la mise à niveau des pièces réparables.



(Photo © Forsvaret)