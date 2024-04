La société MRO américaine AAR annonce avoir mis en place un accord de distribution commerciale exclusif pluriannuel avec l'activité Actuation Products & Services de Triumph.



À partir de janvier 2026, AAR distribuera ainsi de façon exclusive la ligne de produits d'actionnement de Triumph pour l'aviation commerciale, une gamme qui comprend plus de 100 assemblages de haut niveau et leurs sous-composants utilisés sur diverses plateformes de Boeing et Airbus.



Triumph bénéficiera pour sa part des services d'AAR et de sa solide force de vente mondiale pour exécuter efficacement la livraison des stocks aux clients.



Pour rappel, AAR a finalisé l'acquisition de l'activité Product Support de Triumph Group il y tout juste un mois, une transaction valorisée à 725 millions de dollars.