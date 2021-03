A quel point la connectivité long-courrier s'est-elle dégradée avec la covid ?

Eurocontrol a dressé un bilan des routes long-courrier avec une haute fréquence des vols en février et l'a comparé avec celui du mois de février 2019 - en février 2020, la crise avait déjà commencé avec une chute des vols vers la Chine.



En 2019, 61 routes reliaient l'Europe au monde avec des fréquences supérieures à trois allers-retours quotidiens. Toutes les grandes capitales d'Europe de l'Ouest figuraient sur la carte, y compris des hubs secondaires comme Gatwick et Orly, parfois grâce à de fortes concentrations sur une seule région (New York pour le hub de Dublin, l'Amérique du Sud pour Madrid ou Lisbonne) et les destinations concernées se situaient sur tous les continents.



La carte de février 2021 ne compte plus que dix-neuf routes avec de telles fréquences. Beaucoup de hubs n'y figurent plus (Zurich, Madrid, Lisbonne, Dublin, Rome et les hubs secondaires) mais le Luxembourg, porté par son activité cargo, y fait son apparition. Au niveau des destinations, deux continents ont disparu (l'Afrique et l'Amérique du Sud).



Eurocontrol souligne que les routes comptant ces hautes fréquences de vol ne concernent en fait que cinq pays : les Etats-Unis, la Chine, les Emirats arabes unis, le Qatar et la Corée du Sud. En revanche, il explique que le réseau subsiste : les paires de villes reliées par au moins une rotation hebdomadaire n'ont baissé « que » de 21%, passant de 1 147 en février 2019 à 910 en février 2021.