777 Partners commande jusqu'à 66 Boeing 737 MAX

(Farnborough 2022) Boeing a annoncé un nouvel accord avec 777 Partners, portant sur l'acquisition de jusqu'à 66 737 MAX. Il comprend notamment une commande ferme pour trente 737-8-200.



L'avionneur souligne qu'il s'agit de la cinquième commande de la société d'investissement et qu'elle porte ses engagements à 134 737 MAX depuis 2021.



Avec ces appareils, 777 Partners a participé au lancement de deux compagnies low-cost : Flair au Canada et Bonza Airline en Australie (qui doit débuter ses vols dans l'année).



« 777 Partners a connu un énorme succès en érigeant de nouveaux transporteurs dans le monde entier avec le 737-8. Le 737-8-200 permettra une croissance continue en rendant son portefeuille encore plus efficace », a commenté Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes.



(Photo © Boeing)