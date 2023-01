56 missiles MICA déjà rénovés pour la France

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir réceptionné les 56 premiers missiles MICA rénovés au cours de l'année dernière. Le programme de rénovation des MICA porte sur un total de 300 missiles, conformément au marché notifié en 2018 à MBDA et qui s'accompagnait aussi d'un contrat l'acquisition de 567 missiles MICA de nouvelle génération (MICA NG).



Les missiles air-air voient ainsi leurs équipements pyrotechniques remplacés (notamment leur propulseur), une opération réalisée par le missilier MBDA sur son site de Selles-Saint-Denis avec des équipements produits par Thales LAS, Roxel et ASB.



Le premier lot de 14 missiles MICA rénovés avait été livré à la DGA en juin dernier.



Les futurs missiles MICA NG, dont les livraisons sont quant à elles attendues à partir de 2026, viendront quant à eux accroître la capacité d'interception à moyenne distance, de combat rapproché et d'autoprotection des Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale avec des capacités accrues.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)