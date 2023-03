50 millions de passagers pour Volotea

Après onze ans d'existence, Volotea vient de franchir le cap symbolique des 50 millions de passagers transportés.



« Nous sommes particulièrement fiers de passer ce cap des 50 millions de passagers transportés sur l'ensemble de notre réseau onze ans après le lancement de la compagnie. [...] Aujourd'hui notre stratégie, consistant à relier les capitales régionales européennes entre elles, perdure et performe. Notre ancrage joue un rôle majeur dans le développement économique et social du territoire et nous continuerons de favoriser l'accès au voyage pour tous par la connexion en direct des petites et moyennes villes », a commenté Carlos Muñoz, le PDG et fondateur de Volotea.



La compagnie souligne que son réseau en France a joué un rôle crucial pour arriver à cette étape puisqu'il s'agit de son premier marché. Pour maintenir sa position, elle va continuer d'augmenter son offre et devrait proposer 6,5 millions de sièges à la vente en 2023.



Vingt et un de ses 41 Airbus de la famille A320 sont aujourd'hui basés en France et desservent 75 destinations.



(Photo © Volotea)