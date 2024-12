Un E-Jet d'Azerbaijan Airlines s'écrase au Kazakhstan

Un Embraer 190 d'Azerbaijan Airlines (AZAL) s'est écrasé le 25 décembre près d'Aktaou, à l'ouest du Kazakhstan, faisant 42 victimes parmi les 67 occupants de l'appareil.



L'avion, immatriculé 4K-AZ65 (MSN 630, livré en 2013), effectuait un vol régulier entre la capitale Bakou et Grozny, en Tchétchénie (Russie). Selon les dernières informations communiquées par ministère kazakh des situations d'urgence, 32 survivants ont été recensés, une très grande majorité étant hospitalisée.



L'appareil d'AZAL effectuait une approche vers l'aéroport d'Aktaou, sur l'autre rive de la mer Caspienne, après avoir été dérouté en raison du brouillard à Grozny.



L'équipage a émis un signal de détresse (transpondeur 7700) au cours de la descente et a demandé à atterrir en urgence. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre que l'appareil accusait un taux de descente particulièrement important juste avant l'accident et qu'il n'était pas pleinement contrôlable avant son impact avec le sol.