Air Canada commande cinq nouveaux Airbus A220

Air Canada ajuste sa flotte d'Airbus A220. Célébrant à sa manière l'anniversaire de la livraison de son premier A220 le 20 décembre 2019, la compagnie canadienne a passé une commande pour cinq A220-300 supplémentaires cinq ans après jour pour jour, exerçant les options qu'elle détenait sur ces appareils.



Ces appareils s'ajoutent aux soixante déjà acquis précédemment dans le cadre de deux commandes, l'une pour 45 appareils en 2016, l'autre pour quinze appareils supplémentaires en 2022.



« L'A220 a tenu ses promesses pour Air Canada au cours de ses cinq années de service. Il nous a permis d'ajouter de nouvelles lignes et de mieux desservir les lignes existantes avec un avion qui a les bonnes caractéristiques économiques pour soutenir notre stratégie de croissance rentable. Il est également très populaire auprès des clients », affirme John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada.



Alexandre Lefèvre, vice-président Planification du réseau Amérique du Nord et Programme d'exploitation aérienne d'Air Canada, ajoute que « l'avenir de l'A220 à Air Canada s'annonce passionnant. Nous prévoyons une croissance qui permettra d'offrir de nouvelles destinations et une excellente expérience aux clients, ce qui fait de l'A220 la pierre angulaire du plan de renouvellement de la flotte de monocouloirs. »



Air Canada a été la première opératrice de l'A220 en Amérique du Nord en janvier 2020 et reste aujourd'hui la seule compagnie canadienne à exploiter l'A220-300. Trente-quatre exemplaires lui ont déjà été livrés et sont en service.