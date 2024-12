Le groupe Lufthansa commande des A350-1000 supplémentaires à Airbus

Le groupe Lufthansa renforce de nouveau sa flotte d'A350. Il a passé une nouvelle commande auprès d'Airbus le 20 décembre pour cinq A350-1000 supplémentaires. Les appareils, d'une valeur de deux milliards de dollars, seront livrés entre 2028 et 2030.



Avec ce nouvel accord, le carnet de commandes du groupe allemand pour l'appareil atteint 75 exemplaires, répartis entre 60 A350-900 et quinze A350-1000. Vingt-huit d'entre eux sont déjà en service, les 47 autres seront livrés d'ici 2030 - dont les dix premiers A350-1000, commandés en mars 2023 et livrés à partir de 2026.



« Avec ces long-courriers ultramodernes, nous accélérons le plus grand programme de modernisation de notre flotte de toute notre histoire. Nous n'avions jamais autant investi pour rendre le transport aérien plus durable, pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO₂ et pour offrir à nos clients le plus haut niveau de confort et une expérience de voyage de première classe », a commenté Carsten Spohr, le directeur général du groupe Lufthansa.



Il relève par ailleurs que « le groupe Lufthansa a commandé 770 avions à Airbus au cours de son histoire et est fier d'être le plus grand client d'Airbus dans le monde ».



Lufthansa détient des commandes pour environ 250 appareils de nouvelle génération auprès d'Airbus et de Boeing, dont une centaine de long-courriers. Ceux-ci doivent notamment remplacer les quadriréacteurs encore en service, à savoir les 747-400, les A340-600 et les A340-300.