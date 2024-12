Pegasus commande jusqu'à 200 Boeing 737 MAX 10

Pegasus lance la modernisation de sa flotte et prépare une nouvelle phase de croissance. La compagnie turque a passé une commande ferme auprès de Boeing pour acquérir une centaine de 737-10, et y a assorti des options pour une centaine d'appareils supplémentaires.



Pegasus devient ainsi une nouvelle cliente du 737 MAX. Elle revient également chez Boeing, après une incartade chez Airbus. « Les avions Boeing font partie intégrante de nos opérations depuis que Pegasus s'est lancée dans l'aviation en 1990 », a déclaré Güliz Öztürk, PDG de Pegasus Airlines, rappelant que la flotte était alors composée de 737 Classic.



La low-cost turque a depuis transformé sa flotte, toutefois. Si elle compte toujours une poignée de 737-800 en service, celle-ci est majoritairement composée d'Airbus. Pegasus avait commandé 42 A320neo et 108 A321neo ; il lui reste encore 52 A321neo à recevoir d'ici 2029.



Au début du mois, Güliz Öztürk avait annoncé que Pegasus travaillait déjà sur la croissance de sa flotte après 2029, avec l'objectif d'augmenter également la capacité moyenne de ses appareils. Ce processus est déjà encore avec ses Airbus puisqu'elle devrait passer de 191 places fin 2021 à 228 places par avion fin 2029.



De son côté, Boeing souligne qu'avec cet accord, le nombre de 737-10 en commande dépasse les 1 200 appareils. Le programme est toujours en attente de certification.