Aura Aero certifie son Integral R

Aura Aero franchit une étape essentielle de son existence : la certification de son premier avion. L'Integral R, son avion biplace de formation à capacité voltige, a obtenu son certificat de type CS-23, délivré par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA). Les livraisons débuteront dès janvier 2025.



« C'est la concrétisation de cinq ans de travail acharné et surtout la reconnaissance de notre crédibilité en tant que constructeur aéronautique complet avec les agréments DOA/POA et la certification », se réjouit Jérémy Caussade, co-fondateur et président d'Aura Aero.



L'Integral R est le premier appareil de la famille Integral, conçue et fabriquée par Aura Aero ; il s'agit de la version thermique du biplace. Il a effectué son premier vol en juin 2020, à l'aéroport de Toulouse-Francazal, et a achevé ses essais le 8 novembre dernier. La campagne de certification a requis 250 heures de vol, 100 dossiers techniques et plus de 12 000 pages rédigées.



Aura Aero espère livrer une quinzaine de ces appareils en 2025. En parallèle, l'avionneur travaille à obtenir la certification FAA qui ouvrira la voie aux livraisons sur le marché américain.



Bien que l'Integral R soit conçu autour d'une structure bois-carbone, ses « clients pourront avoir accès à toutes les données pour analyser leurs vols et pourront bénéficier d'une maintenance prédictive pour anticiper les pannes. C'est également le premier avion de sa catégorie certifié, en condition de voltige, avec un parachute de cellule », explique Fabien Raison, co-fondateur et directeur des Opérations.