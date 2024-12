Ethiopian Airlines participe au lancement d'Air Congo

Ethiopian Airlines continue de poser ses pions dans toute l'Afrique. Le groupe annonce avoir conclu un partenariat avec la République démocratique du Congo pour lancer une nouvelle compagnie, Air Congo. Elle sera détenue à 51 % par le gouvernement de RDC et à 49 % par le groupe éthiopien, qui se voit également confier la direction de la compagnie.



Air Congo a débuté ses opérations avec une flotte composée de deux Boeing 737-800, issus de la flotte d'Ethiopian et aménagés en configuration biclasse de 154 places (dont seize de classe affaires). Ils serviront le marché intérieur de la RDC depuis sept aéroports.



Ethiopian fournit non seulement les appareils mais aussi un soutien technique. C'est également le groupe qui va prendre en charge la formation des équipages et des mécaniciens, recrutés parmi la population congolaise.



Le groupe Ethiopian Airlines reprend ainsi sa stratégie consistant à sceller des partenariats importants avec différents pays africains afin d'y établir des compagnies partenaires. Il peut ainsi appuyer le développement de son réseau sur plusieurs hubs sur le continent. Le premier partenariat ainsi conclu avec Asky Airlines au Togo a par la suite été répliqué au Malawi avec Malawi Airlines puis en Zambie avec Zambia Airlines.



« Le lancement d'Air Congo est une étape importante de notre plan stratégique de collaboration avec les gouvernements africains et d'amélioration du transport aérien sur le continent. Ce partenariat offrira une plus grande connectivité à la RDC et à l'Afrique centrale, facilitant les investissements, le commerce et le tourisme, contribuant ainsi à la croissance socio-économique de la région », affirme Mesfin Tasew, le PDG du groupe Ethiopian Airlines.