Luxair prend des Embraer E-Jet E2 supplémentaires

Luxair, la compagnie aérienne du Grand-Duché de Luxembourg, a signé un nouveau contrat avec Embraer pour l'acquisition de deux E195-E2 supplémentaires. Il s'agit de l'exercice des options de la commande de 2023 qui portait sur quatre exemplaires fermes du même type.



Les premiers E-Jet E2 de cette commande sont d'ailleurs livrables début 2026, les deux derniers étant attendu à Findel en 2027.



La compagnie aérienne luxembourgeoise rappelle que ces appareils disposeront d'une cabine monoclasse pouvant accueillir 136 passagers. Les sièges seront fournis par Recaro, désormais équipement SFE pour la famille E-Jet E2 de l'avionneur brésilien.



Luxair opère aujourd'hui avec une flotte de 21 appareils, dont deux 737 MAX 8 en location, 8 737 NG et 11 Dash 8-400.



Sa flotte sera pratiquement intégralement remplacée dans les prochaines années avec l'arrivée de plus d'une quinzaine d'avions de nouvelle génération : les 6 E195-E2 mais aussi 4 737-7, 4 737-8 et 2 737-10 commandés directement chez Boeing au Bourget et à Farnborough au cours des deux dernières années.