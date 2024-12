Qatar Airways pourrait renoncer à sa commande de Boeing 737 MAX 10

Le Boeing 737 MAX 10 pourrait ne jamais rejoindre la flotte de Qatar Airways. Selon les informations de l'agence Bloomberg, la compagnie qatarie envisagerait de convertir les 25 appareils de sa commande en 737 MAX 8, pour les affecter ensuite aux flottes de ses compagnies partenaires.



Selon l'agence, les appareils ne seraient plus adaptés à ses besoins. La commande avait en effet été signée en 2022, alors qu'une dispute commerciale et juridique au sujet des A350 opposait Qatar Airways et Airbus, provoquant une radiation de toutes les commandes de la compagnie du carnet de l'avionneur européen, dont 50 A321neo. Elles ont été rétablies depuis la résolution du litige et, si les créneaux de livraison ont glissé, les A321neo restaient le premier choix de la compagnie pour mettre en oeuvre ses projets.



Le Boeing 737-10 est par ailleurs plongé dans l'incertitude. En retard de plusieurs années, il n'a toujours pas été certifié en raison notamment d'un problème sur le système antigivrage du moteur, et la date de sa certification reste incertaine.



Qatar Airways exploite toutefois déjà quelques 737 MAX : neuf 737-8 sont recensés dans sa flotte, dont six sont loués à IndiGo.