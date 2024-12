Le Portugal acquiert 12 A-29N Super Tucano

Le Portugal sera bien le pays de lancement de la nouvelle version OTAN du Super Tucano d'Embraer. Le ministère portugais de la Défense nationale a signé un contrat avec Embraer pour l'acquisition de 12 A-29N le 16 décembre, un accord valorisé à 200 millions d'euros qui comprend également la fourniture d'un simulateur et un soutien logistique et technique. Le contrat a été signé au siège de la société de maintenance portugaise OGMA, filiale à 65% de l'avionneur brésilien.



Les avions d'entraînement et d'appui aérien rapproché seront livrés à l'armée de l'air portugaise (FAP) à partir du dernier trimestre 2025. Une part importante des modifications pour rendre les appareils aux normes OTAN sera par ailleurs réalisée chez OGMA avec les participations d'industriels portugais. Le Portugal s'était montré intéressé par le Super Tucano depuis plusieurs années, un dossier qui avait particulièrement progressé en juillet dernier avec l'approbation parlementaire pour l'acquisition des appareils.



L'avionneur brésilien vient par ailleurs d'inaugurer à Lisbonne les locaux de sa nouvelle filiale Embraer Defense Europe, une entité qui se consacrera sur les activités de défense et de sécurité pour ses clients en Europe et dans l'OTAN.



Embraer avait lancé la nouvelle variante de son avion d'attaque et d'entraînement léger turbopropulsé dans cette configuration spécifique aux besoins de l'OTAN l'année dernière. Cette variante pourra ainsi être équipée d'une nouvelle liaison de données et de la possibilité d'être opéré en monopilote. Embraer indique aussi que son A-29N pourra être utilisé dans des missions d'entraînement JTAC (Joint Terminal Attack Controller) et des missions ISR.



L'avionneur brésilien a également rappelé qu'il avait vendu plus de 260 A-29 dans le monde. Le turbopropulseur a déjà été sélectionné par plus de 15 forces aériennes, notamment au Mali, en Mauritanie, au Nigeria, au Burkina Faso et en Angola. Les exemplaires livrés ont accumulé plus de 570 000 heures de vol, dont 60 000 en combat.



La FAP est également cliente de lancement à l'export de l'avion de transport tactique KC-390 d'Embraer, avec une commande de 5 exemplaires (2 livrés).