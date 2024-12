Pratt & Whitney annonce que son PW1100G-JM a été certifié par la FAA pour équiper l'Airbus A321XLR. Le certificat de type du moteur a été mis à jour pour inclure cette version extra long-courrier de l'A321neo. Le GTF pourra ainsi entrer en service sur A321XLR en 2025.



Pratt & Whitney rappelle que treize clients ont choisi son moteur pour équiper leurs A321XLR. Cela représente 217 appareils. Autrement, le GTF équipe plus de 2 100 appareils auprès de plus de 80 compagnies.



Pour le moment, seules les compagnies aériennes dont l'autorité de tutelle est la FAA peuvent voler avec un appareil équipé de GTF. La certification de l'EASA est en attente.



Le motoriste rappelle par ailleurs que le GTF Advantage devrait lui aussi entrer en service en 2025 - sa certification est également attendue l'année prochaine. Il pourra être installé sur A321XLR et offrira une poussée au décollage supérieure de 4 à 8 % et une plus grande longévité sur l'aile.



Pour rappel, la version de l'A321XLR motorisée par le LEAP-1A de CFM International a été certifiée cet été par l'EASA - puis en octobre par la FAA. Le premier appareil a été livré en octobre à Iberia.