AnimaWings et Azorra font entrer l'Airbus A220 en Roumanie

Azorra a livré le 16 décembre le premier de quatre Airbus A220-300 destinés à intégrer la flotte d'AnimaWings. Cette livraison marque également l'entrée de l'A220 en Roumanie.



Les A220 permettront à AnimaWings de se construire une flotte moderne et un réseau en Europe et au Moyen-Orient. Jusqu'alors, la compagnie roumaine exploitait un A320 loué auprès d'Aegean Airlines.



« L'arrivée de notre premier Airbus A220-300 marque une étape importante dans notre stratégie de croissance, nous permettant de moderniser nos opérations et d'offrir des expériences de voyage exceptionnelles à nos clients », témoigne en effet Marius Pandel, copropriétaire d'AnimaWings. « Cet avion de pointe va nous permettre d'assurer la connectivité avec des destinations recherchées telles que Dubaï, Cluj, Iasi, Oradea, Paris, Larnaca ou Stockholm. »



L'appareil, immatriculé YR-CHR, est aménagé en configuration biclasse, abritant douze places de classe affaires et 125 de classe économique....