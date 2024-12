Turkish Airlines a conclu un nouvel accord avec SMBC Aviation Capital, en vue d'acquérir cinq Airbus A321neo. Tous seront livrés à la compagnie dans le courant de l'année 2025.



Ce nouvel accord avec SMBC porte à vingt le nombre d'Airbus que la société de leasing a commandés auprès d'Airbus et placés auprès de Turkish Airlines depuis 2022.



Les appareils permettront à la compagnie de progresser dans son programme de modernisation et de croissance. Dans son programme pour 2033, le groupe compte en effet atteindre une flotte de plus de 800 appareils (contre 466 aujourd'hui, filiale Ajet comprise) et retirer tous ses appareils d'ancienne génération d'ici 2030.



Cet objectif sera atteint par une combinaison de commandes et d'accords de leasing. Si ces derniers sont progressivement signés avec les loueurs pour des lots de cinq à une dizaine d'appareils, Turkish Airlines a signé plusieurs commandes directes auprès d'Airbus en 2023 pour un total de 150 A321neo et 84 A350. Une commande similaire était en préparation auprès de Boeing mais n'a toujours pas été conclue.