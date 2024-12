Korean Air détient 63,88 % d'Asiana Airlines

La fusion de Korean Air et d'Asiana a fini par dépasser le stade de projet. Korean Air a pu acquérir 63,88 % de sa consoeur le 12 décembre et l'intégrer comme filiale du groupe, quatre ans après avoir annoncé sa décision d'acquisition, en novembre 2020. L'investissement total dépasse le milliard de dollars.



Korean Air estime qu'il lui faudra deux ans pour achever l'intégration d'Asiana. Cela comprend l'optimisation du réseau en aménageant les horaires de vol sur les itinéraires en commun, son expansion vers de nouvelles destinations et l'optimisation des investissements en matière de sécurité.



Le groupe rappelle que la fusion n'aura pas d'impact négatif sur les effectifs, les projets de croissance entraînant naturellement une croissance des effectifs. De nouvelles affectations pourront ainsi être proposées pour les postes redondants.



La finalisation de la transaction a été rendue possible par l'obtention de l'accord de la Commission européenne. Pour lever les craintes d'une détérioration des conditions de concurrence entre l'Europe et la Corée du Sud, Korean Air a consenti à transférer des créneaux et des droits de trafic vers le vieux continent à T'way Air (transfert qui a débuté au mois de mai 2024) et à céder les activités cargo d'Asiana à Air Incheon (en août 2024).