Air Tanzania ajoutée à la liste noire européenne

La liste noire des compagnies aériennes interdites de survol ou d'opérations sur le territoire européen a été mise à jour le 13 décembre. Le changement marquant de cette nouvelle édition est l'entrée d'Air Tanzania parmi ces compagnies interdites en Europe et déconseillées aux voyageurs.



La Commission européenne explique que l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a relevé des problèmes de sécurité qui indiquent que la compagnie ne respecte pas les normes internationales. Elle souligne que cette décision a été assortie de celle de ne pas accorder à Air Tanzania une autorisation d'exploitant de pays tiers (TCO).



« La décision d'inclure Air Tanzania dans la liste de sécurité aérienne de l'UE souligne notre engagement inébranlable à garantir les normes de sécurité les plus élevées pour les passagers en Europe et dans le monde. Nous exhortons vivement Air Tanzania à prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre ces problèmes de sécurité. J'ai proposé l'aide de la Commission aux autorités tanzaniennes pour améliorer les performances d'Air Tanzania en matière de sécurité et assurer le plein respect des normes internationales de l'aviation », commente Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen au transport durable et au tourisme.



En parallèle, l'EASA a levé les suspensions imposées à Pakistan International Airlines (PIA). Elles étaient en vigueur depuis 2020, mais l'agence a constaté que PIA et l'autorité pakistanaise de l'aviation civile (PCAA) ont réalisé des progrès dans l'amélioration des performances en matière de sécurité et des capacités de surveillance. PIA peut désormais reprendre ses opérations vers l'UE, ainsi qu'Airblue.



Actuellement, 129 compagnies aériennes sont bannies du ciel européen. Une centaine d'entre elles sont certifiées dans des Etats (une quinzaine) dont les autorités aéronautiques ne surveillent pas suffisamment sérieusement la sécurité. Vingt-deux sont enregistrées en Russie. Enfin, de graves manquements en matière de sécurité ont été constatés pour sept autres (dont fait partie Air Tanzania).