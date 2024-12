L'aéroport de Bordeaux s'essaie au drone de surveillance automatisé, une première en France

L'Aéroport de Bordeaux a réalisé une première en France en expérimentant des drones automatisés en zone aéroportuaire, en partenariat avec Azur Drones. Un drone Skeyetech d'Azur Drones a ainsi sécurisé une zone d'expérimentation stratégique de 400 mètres située sur le principal accès à l'aéroport entre le 12 novembre et le 12 décembre. En 31 vols couvrant 25 km, le drone a validé plusieurs actions d'observation et de sécurisation. Cette expérimentation a consisté en des vols BVLOS (hors vue du pilote).



Pour Pierre Dejean, responsable de l'innovation de l'Aéroport de Bordeaux, « Le drone est une solution agile et polyvalente qui renforce la sécurité de nos équipes, protège l'environnement aéroportuaire et optimise la gestion de nos installations. Cette expérimentation nous a permis de tester une nouvelle technologie, d'appréhender la réglementation drone et ses impacts sur notre organisation et de préparer nos futurs projets avec les services de l'État. C'est une avancée stratégique dans notre quête de solutions innovantes adaptées aux défis opérationnels d'un aéroport moderne ».



Ce projet innovant vise à intégrer des opérations de drones dans les activités quotidiennes de l'aéroport, offrant des applications telles que l'inspection des pistes, la surveillance périmétrique et le contrôle des véhicules sur les parkings. Cette initiative fait partie de la stratégie d'innovation de l'aéroport pour établir une zone d'essai permanente dans un environnement urbain complexe.



« La DSAC, en tant qu'autorité de surveillance, se doit de toujours promouvoir le cadre réglementaire dans lequel les opérations de drones doivent s'exercer pour assurer un haut niveau de sécurité, aussi bien pour les populations au sol que pour les usagers de l'espace aérien. La délivrance de l'autorisation d'exploitation pour cette expérimentation a fait suite à une analyse précise et approfondie de l'étude de sécurité soumise par l'exploitant. La DSAC se félicite de cette première » a pour sa part annoncé David Comby, en charge de la direction de programmes drones de la DSAC (Direction de la Sécurité de l'aviation civile).



Selon l'Aéroport de Bordeaux, cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles applications pour les aéroports de demain.