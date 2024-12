La rapide croissance d'Etihad Airways encore confirmée en novembre

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a accueilli 1,6 million de passagers au cours du mois de novembre, avec un taux de remplissage moyen des passagers de 88 %.



Pour l'année, la compagnie basée à Abou Dhabi a accueilli 16,8 millions de passagers, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à la même période de l'année dernière. Sa flotte comprend désormais 97 appareils, contre 83 à la même période l'année dernière.



« Nos chiffres de passagers en novembre ont montré une croissance soutenue par rapport à la même période de l'année dernière, soulignant notre trajectoire positive continue et maintenant notre position de compagnie aérienne à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient » a annoncé Antonoaldo Neves, le PDG d'Etihad Airways.



Pour rappel, Etihad Airways a dévoilé une expansion majeure de son réseau fin novembre, avec 10 nouvelles destinations qui viendront s'ajouter à son programme de vols l'année prochaine. La compagnie aérienne desservira ainsi Alger, Atlanta, Chiang Mai, Hanoï, Krabi, Phnom Penh, Taipei et Tunis, ainsi que Prague, Varsovie et Al Alamein qui avaient déjà été annoncées. La compagnie nationale des Émirats arabes unis desservira ainsi 93 destinations l'année prochaine depuis son nouveau hub à l'aéroport international de Zayed, contre 71 actuellement.



Sa flotte sera par ailleurs portée à plus de 110 appareils en 2025, notamment avec l'arrivée de ses premiers Airbus A321LR (20 exemplaires en commande).