La compagnie aérienne ukrainienne SkyUp redécolle depuis la Moldavie

SkyUp Airlines annonce le lancement de huit lignes régulières depuis Chisinau, la capitale de la Moldavie à destination de pays de l'UE (France, Grèce, Chypre, Portugal, et Espagne. Ces liaisons seront lancées à partir du mois d'avril 2025. Pour la France, SkyUp Airlines desservira l'aéroport de Beauvais, tous les lundis et vendredis.



La compagnie ukrainienne avait commencé ses opérations en 2018. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et la fermeture du ciel ukrainien, elle a ensuite réorienté ses activités vers des vols ACMI et charters tout en élargissant sa présence en Europe. SkyUp a ainsi obtenu un CTA maltais l'année dernière lui permettant d'opérer des vols réguliers dans l'espace aérien européen.



Le transporteur aligne trois Boeing 737-800.



« Nous collaborons avec l'aéroport international de Chisinau depuis de nombreuses années. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase en lançant des vols réguliers de la Moldavie vers des villes européennes. Cela permettra aux citoyens moldaves et aux visiteurs de voyager confortablement pour des raisons professionnelles ou de loisir. Nous nous engageons à rendre les voyages confortables et abordables pour tous, tout en offrant systématiquement une qualité exceptionnelle à des prix compétitifs », a déclaré Dmytro Sieroukhov, le PDG de SkyUp Airlines.



Tous les vols seront seront opérés par SkyUp MT sous le code U5.