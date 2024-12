Ardian a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation de 22,6 % dans l'aéroport de Londres Heathrow le 12 décembre. La société française d'investissements en devient ainsi l'actionnaire principal. La participation a été rachetée auprès de Ferrovial et certains actionnaires de FGP Topco, la société holding de Heathrow Airport Holdings.



« Le Royaume-Uni est un marché clé pour Ardian et cette transaction s'appuie sur nos 17 années d'expérience d'investissements réussis dans les infrastructures du pays. Notre investissement dans le principal aéroport d'Europe, la porte d'entrée internationale vers la Grade Bretagne, s'appuiera notre expertise dans le secteur de l'aviation, qui a déjà investi dans l'aéroport de London Luton et pris des participations dans six aéroports italiens. C'est un autre exemple de la manière dont nous mettons en oeuvre la stratégie d'Ardian d'investir dans des infrastructures essentielles sur nos marchés principaux. Nous sommes ravis de faire partie de l'avenir d'Heathrow et...