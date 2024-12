Iberia Maintenance ajoute les roues et les freins de l'Airbus A321XLR à ses capacités

Iberia Maintenance vient d'ajouter l'entretien des roues et des freins de l'Airbus A321XLR (Xtra Long Range) à sa longue liste des capacités de ses ateliers dans le domaine des équipements. L'atelier d'Iberia Maintenance est ainsi devenu l'un des rares ateliers au monde qualifié pour la maintenance des roues et des freins du nouveau monocouloir long-courrier d'Airbus.



La compagnie espagnole Iberia a été l'opérateur de lancement de l'A321XLR en novembre, un appareil qui affiche un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres). Le nouvel appareil dispose pour cela d'une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, ce qui a nécessité des renforcements au niveau des atterrisseurs, mais aussi des modifications au niveau des freins pour pouvoir encaisser une énergie 5% supérieure. L'A321XLR dispose ainsi de nouvelles roues et de nouveaux pneumatiques.



« Ces réalisations renforcent notre vision pour l'avenir d'Iberia Maintenance, où nous faisons de grands progrès vers la modernisation et le développement durable de l'activité MRO, tout en réaffirmant notre engagement à demeurer le centre de référence pour la maintenance aéronautique en Europe du Sud », a expliqué Jose Maria Merino, responsable senior des équipements chez Iberia Maintenance.



Implanté à La Muñoza, près de Madrid, le centre de révision et de réparation d'équipements de la division MRO d'Iberia couvre une superficie de 20 000 m² et dispose de plus de dix lignes de production spécialisées, principalement pour les flottes Airbus. Il dispose ainsi de plus de 4 400 capacités couvrant les pneus, les systèmes hydrauliques, les nacelles, les IDG, les systèmes électriques, les pièces de rechange et les accessoires moteurs. Iberia Maintenance certifiera ainsi plus de 29 000 équipements cette année.



Iberia Maintenance rappelle par ailleurs que l'A321XLR introduit d'autres nouveautés par rapport aux A321neo ACF, et pas qu'au niveau des systèmes carburants. La société espagnole cite notamment le e-Rudder, la gouverne de direction du stabilisateur vertical (VTP) actionnée électriquement et non plus hydrauliquement ou encore l'usage de fibres de verre-aluminium stratifiées au niveau de la structure de la peau du réservoir RCT.