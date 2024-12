RTX signe un protocole d'accord avec le Netherlands Aerospace Group dans le domaine de l'aviation durable

Le groupe RTX a signé un protocole d'accord (MoU) avec le Netherlands Aerospace Group (NAG) pour collaborer dans le domaine de la recherche et dans le développement de technologies avancées en faveur de l'aviation durable. Dans le cadre de cet accord, les entités Collins Aerospace et Pratt & Whitney de RTX collaboreront avec des entreprises aérospatiales néerlandaises et des institutions de recherche à travers les Pays-Bas.



Les domaines concernés comprennent notamment les processus de fabrication avancés et les matériaux avancés comme les composites thermoplastiques, les technologies de propulsion innovantes comme les systèmes à hydrogène et la propulsion hybride-électrique, l'électrification des aéronefs et la gestion de l'énergie, ainsi que les études environnementales visant à évaluer et valider l'impact de solutions plus durables. Ce partenariat vise ainsi à accélérer le développement de technologies au sein de l'écosystème aérospatial néerlandais et européen.



Le NAG compte plus d'une centaine de membres qui représentent plus de 95% du chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique néerlandaise.



« Notre MoU stratégique avec RTX renforce considérablement notre capacité à développer et valoriser de nouvelles technologies aérospatiales et à encourager la collaboration entre des organisations de premier plan aux Pays-Bas, en Europe et en Amérique du Nord » a déclaré Frank Jansen, le directeur général du Netherlands Aerospace Group. « Ce MoU s'appuie sur notre longue histoire d'innovation technologique aux Pays-Bas et nous permet d'élargir davantage nos relations au sein de l'écosystème aérospatial néerlandais et européen, alors que nous travaillons ensemble pour rendre l'avenir du vol commercial plus durable » a pour sa part annoncé Juan de Bedout, le directeur technologique de RTX.



Pour rappel, l'équipementier Collins Aerospace et le motoriste Pratt & Whitney s'étaient aussi rapprochés de l'Université Technologique de Delft (TU Delft) en septembre pour lancer plusieurs projets de recherche en aviation durable pour les 5 prochaines années. Le groupe RTX dispose par ailleurs de trois sites aux Pays-Bas, à Almere (composites thermoplastiques), Houten (produits cabine) et à Maastricht (Collins Aerospace Power & Controls).