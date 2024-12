MRO : AFI KLM E&M et AAR s'associent pour lancer une activité dédiée aux nacelles de nouvelle génération pour la région Asie-Pacifique

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), la division MRO du groupe Air France-KLM, a signé un accord avec la société de maintenance indépendante américaine AAR pour créer une coentreprise dans la région Asie-Pacifique afin de soutenir les nacelles des avions de « nouvelle génération ». Les plateformes concernées n'ont pas été précisées.



Cette nouvelle entité sera implantée dans l'établissement d'AAR à Chonburi (Thaïlande), à proximité des aéroports de Bangkok et d'U-Tapao. Elle assurera des services de maintenance, de réparation et de révision de nacelles ainsi que des inspections sous aile/sur site. Selon les deux partenaires, la combinaison d'une société MRO indépendante avec un acteur MRO adossé à une compagnie aérienne fournira un service et un soutien sans égal pour les opérateurs.



« Ce partenariat avec AAR renforce nos positions dans la région Asie-Pacifique. Notre expertise, notre proximité locale et notre chaîne d'approvisionnement durable garantiront des services MRO de qualité supérieure avec une efficacité, une fiabilité et une disponibilité des pièces améliorées » a expliqué Benjamin Moreau, SVP Strategy & Business Development d'AFI KLM E&M.



La création de la coentreprise est encore soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Il s'agira alors de la deuxième coentreprise entre les deux partenaires avec la société lancée en 2021 par Triumph Product Support (racheté par AAR) et AFI KLM E&M pour desservir la région des Amériques.