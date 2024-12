EPCOR, la filiale à 100% d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) spécialisée dans les révisions et les réparations d'APU (générateurs auxiliaires de puissance) a remporté un nouveau contrat avec Philippine Airlines.



L'accord concerne les APU GTCP131-9A (Honeywell) de la compagnie porte-drapeau des Philippines qui bénéficiera d'un ensemble complet de services d'assistance, y compris la réparation, la révision, la location de pièces de rechange. Philippine Airlines bénéficiera également de la plateforme de maintenance prédictive Prognos for APU.



Philippine Airlines aujourd'hui 26 monocouloirs Airbus (1 A320, 17 A321 et 8 A321neo).



En plus de cet accord, EPCOR entretient actuellement deux autres types d'APU pour Philippine Airlines : le GTCP331-350 (A330 et A340) et le GTCP500 (777-300ER).