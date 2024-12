Airbus va placer jusqu'à 9 ACJ320neo chez RoyalJet

Le salon MEBAA sourit à Airbus. Sa division Airbus Corporate Jets vient de signer un protocole d'accord (MoU) avec RoyalJet portant sur 3 ACJ320neo fermes, avec des droits d'achat pour six autres exemplaires. L'accord a été annoncé à l'occasion du salon MEBAA Show 2024 qui se tient à Dubaï jusqu'au 12 décembre.



Basé à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) et fruit d'un partenariat entre Abu Dhabi Aviation et Abu Dhabi Amiri Flight (transports gouvernementaux), l'opérateur RoyalJet est spécialisé dans les vols charter VVIP. Sa flotte est aujourd'hui composée de Boeing BBJ (9 appareils) et de Bombardier Global 5000/6000 (2 appareils).



« Dans le cadre de notre engagement indéfectible à offrir l'excellence de service de la marque RoyalJet à nos clients, nous cherchons constamment des moyens d'élever davantage notre niveau de service et d'ajouter une nouvelle dimension à notre offre sur le marché » a expliqué Shafiul Syed, le PDG de RoyalJet. « Nous sommes impatients de faire avancer cet accord dans un avenir proche et de pouvoir offrir une toute nouvelle expérience de voyage à nos clients, » a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'ACJ320neo offre une vaste cabine de 96 m2 entièrement modulable. Il affiche un rayon d'action de 6000 nautiques/11100 km (plus de 13 heures d'autonomie avec 25 passagers), avec jusqu'à 5 réservoirs auxiliaires en soute (ACT). De plus, il dispose d'une altitude cabine réduite à 6400 pieds en moyenne contre 8000 pieds pour les monocouloirs Airbus dédiés à l'aviation commerciale.