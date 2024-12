Les livraisons de Boeing toujours en berne en novembre

La production redémarre chez Boeing, mais il faudra encore du temps pour un redécollage des livraisons. L'avionneur américain vient de faire état de seulement 13 livraisons pour sa branche dédiée aux avions commerciaux. Il s'agit de 9 737 MAX (principalement pour des compagnies nord-américaines), de 2 787-9 (United et Royal Air Maroc) et de 2 777F (Maersk et Emirates).



Le total des livraisons pour l'année s'établit désormais à 318 appareils, dont 11 à vocation militaire (P-8 et KC-46).



L'avionneur américain a par ailleurs vendu 49 appareils au cours du mois de novembre : 5 737 MAX pour Alaska Airlines, 14 737 MAX pour BOC Aviation, 15 737 MAX pour un client non dévoilé et les 15 767 contractualisés par l'US Air Force pour être convertis en avions ravitailleurs.



Boeing a cependant vu 14 appareils radiés de son carnet de commandes, des appareils qui étaient destinés à TUI. Le groupe touristique allemand a en effet décidé de faire appel à BOCpour ses nouveaux 737-8, avecdes livraisons programmées pour 2025 et 2026. Les appareils changent donc simplement de client.



Pour l'ensemble de l'année, les commandes s'établissent à 427 appareils (en brut), et à 370 après annulations et conversions.



Boeing a commencé à graduellement reprendre l'assemblage final de ses programmes 737 MAX, 767 et 777 dans la région de Seattle il y a quelques jours, après la longue interruption de sa production liée à la grève de 57 jours ses machinistes en octobre, aussi bien à Renton qu'à Everett.