L'Embraer C-390 va aussi atterrir en Slovaquie, septième pays en Europe

Après la République tchèque, Embraer va bientôt placer trois exemplaires de son C-390 en Slovaquie. Le ministère slovaque de la défense a signé une Lettre d'Intention (LoI) avec le Ministère de la Défense brésilien en vue d'une coopération industrielle plus approfondie entre les deux pays.



Dans le même temps, Bratislava qualifie l'Embraer C-390 comme « l'option qui correspond le mieux » à ses futures exigences de transport militaire tout en soulignant que le fait qu'il ait déjà été acquis par des pays voisins permettra de dégager « des synergies en matière de formation, de logistique et de coopération ».



« Le C-390 est actuellement le meilleur aéronef de sa catégorie en raison de son efficacité économique, de sa polyvalence et de sa fiabilité, capable d'effectuer les missions les plus exigeantes à tout moment et en tout lieu. Nous sommes convaincus que le C-390 est l'appareil le plus adapté pour répondre aux besoins de la Force aérienne slovaque », a déclaré dans un communiqué Bosco da Costa Junior, le PDG d'Embraer Defense & Security.



La Slovaquie dispose aujourd'hui d'une flotte de transport composée essentiellement de deux C-27J Spartan de Leonardo, des appareils livrés en 2017 et 2018 et pouvant transporter jusqu'à 11 tonnes de chargement. Pour rappel, l'avion de transport tactique d'Embraer dispose d'une charge utile de 23 tonnes (26 tonnes si charge concentrée).



En Europe, le C-390 est déjà en service au Portugal et en Hongrie et a été commandé par les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et a très récemment été sélectionné par la Suède.



Le ministère slovaque de la défense entend commencer les démarches officielles pour l'achat des trois appareils en janvier 2025.