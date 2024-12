Cambodia Angkor Air a décidé d'ajouter trois ATR 72-600 à sa flotte. Les appareils seront acquis en leasing auprès du loueur chinois HNCAL et livrés en 2025.



Les appareils permettront à la compagnie cambodgienne de développer sa flotte et ses liaisons intérieures et régionales. Un projet qui s'inscrit dans le programme du gouvernement, qui souhaite développer nouveaux aéroports et promouvoir la connectivité aérienne régionale à travers l'Asie du Sud-Est.



A noter que la compagnie prendra le nom d'Air Cambodia à partir du 1er janvier 2025.



La compagnie avait lancé un appel d'offres plus tôt cette année, dans le but de vendre deux de ses ATR 72-500 (MSN 899 et 906) - l'un d'eux a quitté la flotte en octobre (MSN 906, il a rejoint celle de la compagnie laotienne LaneXang Airways). A cette occasion, elle avait annoncé qu'elle souhaitait conclure un accord de sale and lease back sur trois ATR 72-600 pour des livraisons à partir de mai 2025.



Actuellement, sa flotte se compose de deux ATR 72, deux Airbus A320 et un A321.