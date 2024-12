Décidément, cette fin d'année réserve encore plein de surprises, à seulement une dizaine de jours des vacances de Noël. On pense évidemment au travail herculéen que doit mener Airbus sur l'ensemble de ses FAL mondiales pour réussir à livrer environ 127 avions commerciaux pour remplir ses objectifs annuels, mais des courses contre la montre il y en a beaucoup d'autres, et pas que chez les OEM...



La France cherche un nouveau gouvernement, vaste programme, pour un nouveau projet de loi de finances pour 2025, autre vaste programme, pendant que de nombreuses entreprises de la filière aéronautique souffrent financièrement. Les incertitudes à court terme ne donnent pas beaucoup d'espoir pour l'année prochaine, d'autant que le reste du monde connaît des bouleversements géopolitiques qui auront nécessairement aussi un impact sur l'économie de l'Hexagone, et de l'Europe toute entière, en particulier avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20...