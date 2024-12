ExecuJet MRO Services Middle East s'intéresse à la nouvelle installation de Satys de Dubaï

ExecuJet MRO Services Middle East, filiale de Dassault Aviation, a signé un protocole d'accord (MoU) avec Satys Aerospace en vue de l'utilisation de sa nouvelle installation de peinture à Dubaï South (DWC).



L'accord a été révélé à l'occasion du salon MEBAA Show 2024 qui se tient à Dubaï jusqu'au 12 décembre.



Cette installation, qui sera opérationnelle au premier trimestre de l'année prochaine permettra ainsi à ExecuJet MRO Services Middle East de proposer des services de livrée pour avions d'affaires.



La nouvelle installation de Satys couvre une superficie de 2 831 mètres carrés. Elle sera capable d'accueillir des jets d'affaires, des Boeing BBJ, des Airbus ACJ ainsi que des avions commerciaux allant jusqu'aux monocouloirs Boeing 737 MAX 10 et Airbus A321XLR. Elle aura une capacité de jusqu'à 35 remises en peinture par an.



Pour rappel, Satys Aerospace prévoit d'augmenter le nombre de ses salles de peinture de 50% d'ici 2028 pour être capable de couvrir 30 % du marché mondial, soit 1 200 appareils par an. Six salles devraient ouvrir dès 2025.