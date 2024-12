Le Kazakhstan devient le neuvième opérateur de l'avion de transport tactique européen.



Le pays d'Asie centrale avait commandé deux A400M en septembre 2021, des appareils qui seront dédiés aux opérations de transport aérien tactique et stratégique du Kazakhstan.



À noter que les exemplaires kazakhs ne sont pas équipés d'une perche de ravitaillement en vol au-dessus du poste de pilotage. Le deuxième exemplaire du Kazakhstan est quant à lui livrable en 2026.



Airbus a ainsi livré plus de 130 exemplaires de son A400M sur les 178 exemplaires commandés. Ils ont accumulé quelque 200 000 heures de vol.





Photo © Ministère de la Défense du Kazakhstan



Le colonel général Ruslan Zhaksylykov, Ministre de la Défense du Kazakhstan. Photo © Ministère de la Défense du Kazakhstan

