Le Grand Prix du Patrimoine dévoile son palmarès

Comme chaque année, l'ouverture du mois de décembre a été le théâtre de la révélation des lauréats du Grand Prix du Patrimoine, décerné par l'Aéro-Club de France et sa commission Patrimoine. La cérémonie a été ouverte par Catherine Maunoury, la présidente de l'Aéro-Club, et Bernard Mathieu, président du GIE IPECA-MSAé, IPECA parrainant la soirée.



La commission a remis deux diplômes « Finalistes » (non dotés), le premier à Jean-Pierre Dehondt pour l'association aéronautique Histoire de Meaulte pour la réplique d'un Potez 36, et le second à Christian Trichard pour l'association les Aéroplanes pour la restauration de l'avionnette Peyret.



Le Prix Spécial du Jury - Fondation des Ailes de France a été remis à la ville de Lacanau pour la restauration de la Tour des Pins, dite « Maison du Commandant ». Il s'agit du seul vestige de la base aéronautique américaine de 1917.



La coupe SECAMIC a été attribuée à Michel Lafrette, président de l'Association nationale du musée de l'aéronautique navale (ANAMAN), pour la restauration de l'hélicoptère Piasecki-Vertol H-21C au couleur de l'Aéronavale.



La coupe RSA revient à Jean-Louis Geffroy et Vincent Lifermann pour la restauration du Planeur SIREN C30S Edelweiss n°48 F-CDGG, dernière évolution des planeurs bois et toiles avant l'utilisation du composite.



La coupe Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse a été décernée au musée européen de l'aviation de chasse, pour la restauration du Tracker T24 F-AYKM, un bimoteur de lutte anti-incendie.



La coupe GIFAS a été octroyée à l'association Les Casques de Cuir. Elle récompense la restauration du Cri-Cri Salmson D7 aux couleurs de l'armée de l'air de 1940.



Enfin, la coupe Fondation Ailes de France revient à l'association Aéropassion pour la restauration du YAK 3 UA. Celle-ci a été réalisée avec les équipes de jeunes du territoire de Blois.