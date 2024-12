Plus de 1 000 milliards de chiffres d'affaires et plus de 5 milliards de passagers attendus en 2025

Le transport aérien pourrait franchir deux caps hautement symboliques en 2025. Selon les estimations de l'association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes pourraient dépasser les 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année prochaine et transporter plus de 5 milliards de passagers. Des niveaux encore jamais atteints par l'industrie. En revanche, les marges resteront ténues et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement devraient persister, avec des conséquences néfastes sur les performances.



Les compagnies aériennes membres de l'IATA voient 2025 avec un relatif optimisme. Avec ce chiffre d'affaires potentiel de 1 007 milliards de dollars, en hausse de 4,4 % par rapport à celui à venir en 2024, le bénéfice net est estimé à 36,6 milliards de dollars, en hausse de 16,2 %. L'IATA émet toutefois les réserves habituelles : les dépenses augmenteront de concert avec les recettes et atteindront environ 940 milliards de dollars, laissant une...