Etudiants et pilotes, les préinscriptions sont ouvertes pour l'édition 2025 du Rallye aérien étudiant

La fin d'année approche et, avec elle, la préparation de la nouvelle. C'est ainsi que l'édition 2025 du Rallye aérien étudiant entre désormais dans une phase concrète : l'aéroport de départ et les dates de rallye ont été dévoilés. Les équipages s'élanceront de Bourges du 6 au 12 avril. Les étudiants pilotes peuvent d'ores et déjà planifier leur participation ; les pré-inscriptions sont ouvertes du 10 décembre au 10 janvier et seront suivies des inscriptions du 15 janvier au 15 février.



« Le Rallye aérien étudiant est une compétition destinée aux étudiants passionnés d'aviation. Chaque jour, ils font une navigation sans outil électronique, sans GPS, en se dirigeant uniquement à l'aide des tracés que nous leur fournissons. Ils doivent naviguer de checking point en checking point, les photographier et rapporter ces photographies à la fin de leur navigation, afin que nous puissions attribuer les points », résume Victoire de Maupéou, la présidente de l'association, qui précise que, loin d'être intimidant, l'exercice est plutôt enrichissant pour de jeunes pilotes habitués au GPS. Chaque journée se découpe ainsi en deux temps, la matinée étant consacrée à l'exercice de tracé sur les cartes et à l'élaboration du plan de vol, l'après-midi au vol. « Ils doivent estimer eux-mêmes le temps et le carburant qu'ils vont dépenser pour leur navigation », rappelle-t-elle.



Les appareils, des Robin DR-400 ou de catégorie similaire, sont généralement apportés par les étudiants eux-mêmes, qui s'adressent à leurs aéroclubs locaux, mais l'association peut également s'occuper de cette démarche.



2024, l'année des dix ans



Cela fait dix ans que le Rallye aérien étudiant existe. Créé en octobre 2014 par quatre étudiants de l'EDHEC Business School, il a évolué depuis lors. « Au début, c'était un véritable rallye par étape. Il y avait un aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée changeait chaque jour de compétition. Aujourd'hui, ce sont des navigations en étoile. » La fréquentation a également beaucoup changé. Hormis le trou d'air de 2020, où le rallye a dû être annulé, les équipages sont de plus en plus nombreux à se défier lors du rallye - jusqu'à seize selon les éditions.



Une nouveauté a également fait son apparition en 2024 : l'événement Tchiot Pilotes. Il s'agit d'un événement similaire à Graines de Pilotes, qui lui est né en même temps et a lieu en même temps que le Rallye (le mercredi) - dont la location change donc à chaque édition. L'idée est de faire découvrir le monde de l'aviation à des enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. « Avec Tchiot Pilotes, nous avons voulu agir plus localement et faire profiter la région Nord de notre association. Nous avons établi un partenariat avec l'aérodrome de Bondues et leur avons proposé d'intervenir auprès des enfants. Malheureusement, pour cette première édition, nous n'avons pas pu les faire voler en raison des conditions météorologiques. Mais nous avions prévu beaucoup d'autres activités au sol : ils ont pu découvrir le hangar avec tous les avions, monter dedans, découvrir leur fonctionnement. Ils ont même pu voir des parachutistes », décrit Victoire de Maupéou.



Rendez-vous en 2025 pour la seconde édition...