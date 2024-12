Airbus remporte une nouvelle commande de 100 avions fermes de la part d'Air India

Le groupe Tata Sons vient de confirmer une commande portant sur 100 nouveaux avions commerciaux auprès d'Airbus, des appareils destinés à la compagnie Air India. Le contrat concerne 10 gros-porteurs long-courriers A350 et 90 monocouloirs de la famille A320neo, dont des A321neo.



Cette nouvelle commande porte désormais à 350 le nombre total d'appareils commandés à Airbus par Air India depuis l'année dernière. La compagnie nationale indienne avait annoncé des contrats pour 470 avions commerciaux fermes auprès des deux grands avionneurs mondiaux en février 2023, dont 250 auprès d'Airbus (140 A320neo, 70 A321neo, 6 A350-900 et 34 A350-1000). Seuls 6 A350-900 de cette précédente commande ont déjà été livrés (en photo).



« Ayant personnellement été témoin de la formidable croissance du secteur de l'aviation indien au cours des derniers mois, je suis heureux de voir Air India renouveler sa confiance en Airbus avec cette commande supplémentaire pour nos appareils de la famille A320 et A350. Grâce à ce partenariat continu, nous nous engageons à soutenir le succès du plan de transformation "Vihaan.AI" d'Air India sous la vision et le leadership de Tata » a déclaré Guillaume Faury, le PDG d'Airbus.



Pour rappel, Airbus avait enregistré une commande de 85 appareils en provenance d'un client non divulgué au mois de septembre (55 A321neo, 20 A320neo, 5 A350-1000 et 5 A350-900), une commande que certaines sources attribuaient déjà à Air India pour poursuivre son ambitieux plan de croissance. Une quinzaine de monocouloirs auraient donc été rajoutés depuis.



Air India a également annoncé avoir sélectionné le programme Flight Hour Services-Component (FHS-C) d'Airbus pour répondre aux besoins de maintenance de sa flotte d'A350. Le nouveau contrat comprend des services d'ingénierie et des services complets pour ses équipements, y compris avec le positionnement d'un stock sur site à New Delhi fourni par Airbus.



Les 90 nouveaux appareils de la famille A320neo commandés par Air India devraient logiquement être motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace. Tous les exemplaires déjà livrés à la compagnie indienne depuis 2017 (114 appareils) sont déjà motorisés en LEAP. CFM International avait par ailleurs finalisé un contrat de quelque 800 moteurs destinés à venir équiper les 210 Airbus de la famille A320neo et les 190 Boeing de la famille 737 MAX commandés l'année dernière.