ASL Airlines France s'installe aussi à Orly

Si la redistribution récente de nombreux créneaux à Orly a attiré beaucoup l'attention sur Ryanair, elle a également donné l'opportunité à une autre compagnie de franchir une étape majeure dans son développement : ASL Airlines France. La compagnie a en effet obtenu 420 créneaux pour la saison été 2025, pour desservir Alger depuis l'aéroport du sud de Paris.



Elle va ainsi proposer une fréquence quotidienne entre Orly et Alger à partir du 30 mars prochain. Elle souligne également qu'elle devient la seule compagnie française à relier l'Algérie depuis les deux principaux aéroports parisiens.



« L'obtention de créneaux de vols à l'aéroport de Paris-Orly marque une étape stratégique pour ASL Airlines France. Depuis des années, nos passagers nous demandaient fréquemment une solution de voyage sur Orly et nous allons enfin pouvoir leur apporter une réponse, et quelle réponse : un vol quotidien depuis Alger, toute l'année ! », se réjouit Éric Vincent, directeur exécutif d'ASL Airlines France.