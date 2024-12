Amelia lance une filiale dans l'aviation d'affaires, Amelia Executive

Regourd Aviation/Amelia se positionne sur le segment affaires. Il a annoncé, à la veille de l'ouverture du salon de l'aviation d'affaires MEBAA à Dubaï, qu'il allait lancer une filiale Amelia Executive, avec un Airbus A319 entièrement aménagé en configuration affaires - et présenté à la convention. Les clients peuvent d'ores et déjà réserver des vols pour 2025.



Cet A319 abrite désormais soixante fauteuils de classe affaires et emporte un réservoir de carburant supplémentaire afin d'accroître son rayon d'action et pouvoir effectuer des vols long-courrier. Il pourra ainsi parcourir jusqu'à 4 000 nm (7 400 km), ce qui le rend capable de relier sans escale Paris à Dubaï ou Londres à New York.



Thomas Dannoville, qui est le directeur général d'Amelia Executive, estique que « l'Airbus A319 Executive est un excellent début pour notre flotte et nous sommes extrêmement fiers de proposer la meilleure expérience de vol à tous les segments du marché (tournées mondiales, tournées musicales, voyages d'équipes sportives, vols officiels/gouvernementaux, etc.). Notre structure agile nous permet d'étendre notre réseau et de répondre à toutes les exigences de sécurité d'une compagnie aérienne certifiée par l'EASA. Cet avion allie confort, vitesse et efficacité et sera commercialisé selon une approche sur mesure. Il n'y a pas d'A319 équivalent sur le marché, avec un tel rayon d'action et un seul type de siège en classe affaires. »



Amelia Executive est basée à Vienne, en Autriche, et est une filiale à 100 % du groupe français Regourd Aviation/Amelia.