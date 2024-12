Helicopters Inc. pourrait acquérir 50 eVTOL d'Eve Air Mobility

Helicopters Inc. a signé une lettre d'intention avec Eve Air Mobility, portant sur l'acquisition de jusqu'à cinquante eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux). L'accord préliminaire comprend également des services de soutien, l'accès à la suite de solutions Eve TechCare et le logiciel de gestion du trafic aérien urbain d'Eve, Vector.



Eve et Helicopters Inc. ont déjà travaillé ensemble sur une simulation à Chicago, au cours de laquelle Eve a pu utiliser un hélicoptère exploité par Helicopters Inc. pour reproduire les futures opérations en eVTOL. Les deux sociétés poursuivront leur collaboration pour affiner les villes de lancement potentielles, les exigences en matière de maintenance et d'entretien des aéronefs et les exigences en matière d'infrastructure. Parmi les services envisagés figurent des navettes aéroportuaires et des liaisons point à point à travers les États-Unis.



« Helicopters Inc. est un leader reconnu, qui exploite en toute sécurité des avions dans...