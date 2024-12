Carmen-Maja Rex va succéder à Thierry Baril à la tête des Ressources humaines d'Airbus

Airbus annonce que Carmen-Maja Rex a été nommée directrice des Ressources humaines du groupe. Elle succèdera à Thierry Baril le 1er avril 2025. Elle deviendra alors membre du comité de direction et rapportera à Guillaume Faury, son directeur général.



Carmen-Maja Rex est actuellement directrice des Ressources humaines du cimentier allemand Heidelberg Materials, un poste qu'elle occupe depuis 2020. Heidelberg Materials compte 51 000 collaborateurs et est présent dans une cinquantaine de pays. Avant cela, elle a travaillé pour Accenture et pour les Nations unies. En 2010, elle avait intégré Siemens, groupe au sein duquel elle a occupé différents postes liés aux ressources humaines.



Thierry Baril restera au sein du groupe Airbus durant quelques mois supplémentaires pour assurer une transition fluide avant de le quitter plus tard en 2025. Il aura eu une carrière de 22 ans chez Airbus, dont douze en tant que directeur des Ressources humaines.



« Thierry a joué un rôle essentiel dans la transformation d'Airbus au fil des ans, en positionnant les ressources humaines comme une fonction stratégique en période de profonde mutation », souligne Guillaume Faury. « La transformation audacieuse qu'Airbus va entreprendre pour relever ses défis actuels et futurs nécessite une main-d'oeuvre mondiale qualifiée, diversifiée et motivée. Je me réjouis de travailler avec Carmen-Maja et d'engager davantage les équipes d'Airbus dans la poursuite de notre objectif inspirant. »