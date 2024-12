Le Qatar va commander 12 chasseurs Eurofighter Typhoon supplémentaires

La Qatar a récemment révélé vouloir acquérir 12 nouveaux chasseurs Typhoon auprès de BAE Systems, membre du consortium Eurofighter avec Airbus et Leonardo, alors que Doha souhaite renforcer ses liens avec le Royaume-Uni. L'annonce a été faite à l'occasion de la visite d'État du Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani au Royaume-Uni la semaine dernière.



Les nouveaux exemplaires pourraient être livrés « au-delà de 2030 ».



La Qatar Emiri Air Force (QEAF) avait précédemment commandé 24 chasseurs Typhoon en décembre 2017 dans le cadre d'un contrat global de 5 milliards de livres comprenant également neuf avions d'entraînement Hawk Mk 167. Elle avait réceptionné le premier exemplaire de l'avion de combat européen en août 2022, dans la perspective de la tenue de la Coupe du Monde de football à Doha quelques mois plus tard.



L'armée de l'air qatarie aligne désormais 20 Eurofighter, les derniers exemplaires devant lui être remis dans les prochaines semaines. La défense du Qatar peut aussi compter sur 37 F-15QA (Qatar Advanced) de Boeing (sur un total de 50 exemplaires commandés) et de 36 avions de combat Rafale de Dassault Aviation (tous livrés entre 2019 et 2022).



Pour rappel, l'Eurofighter a été commandé à 680 exemplaires, dont plus de 550 appareils alloués aux quatre nations participantes au programme (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni).