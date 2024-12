Swiss recevra cinq Airbus A350 de plus que prévu

Swiss n'a pas encore reçu ses Airbus A350 qu'elle compte déjà en exploiter davantage. La compagnie a indiqué le 5 décembre qu'elle allait doubler sa flotte d'A350-900, en ajoutant cinq exemplaires de l'appareil aux cinq qu'elle attend déjà.



Les dix A350 proviennent de commandes passées au niveau du groupe Lufthansa. Swiss avait annoncé en 2022 que cinq appareils rejoindraient sa flotte à compter de l'été 2025, pour remplacer les quatre A340-300 encore en service. Les cinq supplémentaires seront livrés à partir de 2027 et jusqu'à la fin de l'année 2031.



« Notre flotte sera ainsi encore plus moderne. Il s'agit d'un investissement important et essentiel pour que SWISS puisse continuer à répondre aux attentes élevées de ses passagers. Ces avions modernes pourvus d'une cabine innovante font entrer notre flotte long-courrier dans une nouvelle ère - ils sont à la fois plus modernes, plus durables et plus confortables », commente Jens Fehlinger, le directeur général de Swiss.



La compagnie doit encore décider à quelles destinations les A350 seront affectés. Elle a en revanche déjà présenté les cabines qui y seront installées, un produit baptisé SWISS Senses et qui proposera trois suites de première classe, 45 fauteuils de classe affaires, 38 de premium economy et 156 de classe économique.