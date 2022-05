48 livraisons en avril pour Airbus

Airbus a livré 48 appareils en avril, répartis entre quatre A220-300, vingt A320neo, dix-sept A321neo, deux A330 (-300 et -900) et cinq A350.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré 190 appareils à 54 clients (mais doit toujours soustraire deux A350 pour Aeroflot de son bilan, enregistrés en décembre mais non livrés en raison des sanctions à l'encontre de la Russie).



Sur le mois, il a par ailleurs enregistré des commandes pour 98 appareils, dont l'importante commande de BOC Aviation pour vingt A320neo et soixante A321neo.

Iberia de son côté s'est engagée pour deux A321neo, Air France pour quatre A350F et Air Canada pour quatre A321neo, tandis qu'un client non identifié a acquis deux A319neo et six A320neo.



Ainsi, depuis janvier, 351 appareils ont été commandés (178 commandes nettes en comptant les annulations).



(Photo © Airbus)