La reprise d'Air Belgium ne concernera finalement que ses activités cargo

La compagnie aérienne belge Air Belgium, en liquidation judiciaire avec transfert d'actifs depuis le mois de septembre, a peut-être trouvé un repreneur, mais seulement pour ses activités cargo. La partie ACMI, pourtant jugée rentable lorsque la compagnie avait cessé son activité régulière de transport de passagers, est donc définitivement abandonnée.



Une seule offre de reprise a été déposée dans le temps auprès du tribunal de l'Entreprise du Brabant wallon à Nivelles, une offre en provenance d'un consortium formé par PESO Aviation Management (Pays-Bas) et Air One Holding International (Royaume-Uni). Le groupe Air One possède notamment Air One Services, Air One Aviation (GSA) et la compagnie cargo britannique One Air (3 Boeing 747-400F).



Le consortium a proposé 800 000 euros pour l'acquisition de l'activité cargo de la compagnie, une activité assurée par deux 2 Boeing 747-8F.



Le potentiel repreneur ne gardera que 197 des 401 salariés d'Air Belgium, les 204 autres (dont 130 personnels de cabine) n'étant pas concernés « à court terme » par le nouveau projet. Le consortium prévoit par ailleurs d'ajouter deux appareils à la flotte de la compagnie belge.



Pour rappel, le CTA d'Air Belgium n'est pas transférable au futur repreneur.



Le groupe logistique chinois Hongyuan détient 49,95% du capital d'Air Belgium depuis 2022, le reste appartenant à diverses institutions et entreprises belges (Wallonie Entreprendre, SFPI, SNAE...).



Le tribunal de l'Entreprise se prononcera le 12 décembre.