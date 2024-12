Corsair atteint l'équilibre et confirme ses ambitions

Corsair a atteint son objectif de retour à l'équilibre. La compagnie française a annoncé le 5 décembre qu'elle avait réussi à dégager un résultat d'exploitation de 3 millions d'euros pour l'exercice 2023/2024 (une amélioration de plus de 40 millions d'euros par rapport à l'année dernière) et un résultat net positif de 1,1 million d'euros.



Elle précise par ailleurs que son chiffre d'affaires est en hausse de 9 % à 701 millions d'euros, atteignant un niveau record dans son histoire, malgré un été moins dynamique que traditionnellement en raison des Jeux olympiques et paralympiques et du contexte politique national. En revanche, les résultats du quatrième trimestre sont « particulièrement encourageants ».



Corsair explique cette performance notamment par la stabilisation de son réseau avec un niveau de fréquences intéressant pour les passagers, la croissance du secteur fret (+ 17 %) et par un bond (+ 43 %) des recettes auxiliaires. Elle estime également que le renouvellement de sa flotte pour l'homogénéiser autour de neuf Airbus A330-900 a amélioré ses performances opérationnelles mais aussi favorisé la montée en gamme du produit et permis un renforcement des classes affaires et premium economy, avec un impact positif sur le prix moyen du billet.



La compagnie attend encore une réponse de la Commission européenne au sujet de l'ajustement de son plan de restructuration. Elle devrait être transmise avant la fin de l'année.