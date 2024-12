Airbus : Les livraisons d'avions commerciaux en forte accélération en novembre, poussées par les monocouloirs A320neo

Airbus a livré 84 avions commerciaux à 42 clients au mois de novembre, un nombre d'appareils en forte augmentation par rapport aux mois d'octobre (62) et septembre (50), en particulier pour la famille de monocouloirs A320neo.



Ces livraisons ont consisté en 1 A220-100 (ALC pour ITA), 11 A220-300 (dont le premier exemplaire de Smartwings via ALC), 1 A319neo (Tibet Airlines), 22 A320neo, 43 A321neo pour ce qui est des monocouloirs, ainsi qu'en 1 A330-900 (CIT pour Malaysia Airlines, son premier exemplaire), 4 A350-900 (dont le premier exemplaire d'Emirates) et 1 A350-1000 (le premier d'Ethiopian Airlines) pour ce qui est des gros-porteurs long-courriers.



Les appareils de la famille A320neo (66) tirent logiquement l'accélération du nombre de livraisons au regard des mois d'octobre (48) et septembre (41), un résultat qui peut notamment s'expliquer par un nombre plus important de livraisons de moteurs LEAP-1A de la part de CFM International, le motoriste franco-américain ayant priorisé l'avionneur par rapport aux besoins des compagnies aériennes (spares) depuis quelques semaines. Mais les problèmes de supply-chain touchent bien d'autres équipements qui peuvent manquer lors de la finition des appareils, en particulier au niveau de l'aménagement cabine.



Le total des livraisons d'Airbus sur l'année s'établit désormais à 643 appareils pour 82 clients, en route vers son objectif de livrer environ 770 avions commerciaux pour 2024. Le mois de décembre est d'ailleurs toujours le plus spectaculaire sur ce point. À titre de comparaison, Airbus avait livré 112 appareils à 51 clients en décembre 2023, une performance qui sera très certainement dépassée pour cette fin d'année.



Pour ce qui est des commandes, l'avionneur européen a vendu 30 nouveaux avions commerciaux au mois de novembre : 10 A321neo, 15 A330-900 et 5 A350-900. Tous proviennent de clients qui n'ont pas été identifiés.



Airbus a ainsi enregistré des commandes pour 779 avions commerciaux depuis le début de l'année (au 30 novembre), avec 742 appareils en commandes nettes après la prise en compte des annulations.